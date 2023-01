The Day Before: no muestra el gameplay prometido, retrasa su estreno nueve meses y las sospechas aumentan

Aunque el título de mundo abierto y zombis, The Day Before , está siendo esperado por los jugadores entusiastas del género, muy buena parte de los jugadores han comenzado a sospechar desde hace varios meses, y con justa razón, que el juego realmente no existe, sospecha que ha ido en incremento a través del tiempo debido a las cuestionables decisiones del estudio y la falta de comunicación del mismo.

Si mostrar gameplay de tu juego es una decisión difícil, los jugadores tenían todo el derecho de sospechar. Este mensaje fue compartido en el servidor de Discord oficial del juego, que es manejado por moderadores que no tienen relación con el estudio, ni con el desarrollo del juego, sino que son jugadores que hacen el trabajo de forma voluntaria y que tendrán importancia más adelante en esta historia.

Recientemente, el juego desapareció de Steam, y Fntastic anunció se retrasaría hasta el próximo 10 de noviembre, debido a conflictos por derechos de autor en los Estados Unidos, donde aparentemente el nombre “The Day Before” ya estaba registrado, y el estudio no se había dado cuenta de ello hasta el 19 de enero. ¿Me estás diciendo que a seis semanas de estrenar el juego no lo habías registrado? ¿Necesitas nueve meses para resolver este asunto o simplemente cambiarle el nombre al juego? Esto huele cada vez peor.