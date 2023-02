The Day Before sorprende con tráiler de gameplay, pero no logra convencer al público de su autenticidad

Hace unos días atrás, hablábamos sobre el retraso de The Day Before, y como esto resultaba demasiado sospechoso, por los argumentos dados por el estudio, Fntastic, entre otras situaciones, llegando al punto en que los jugadores y hasta los propios moderadores del Discord oficial del juego (que son voluntarios) dudaran de la existencia del propio juego. Para despejar dudas, Fntastic ha lanzado sorpresivamente un gameplay.

Sin mencionar que todavía no se ha aclarado la qué solución tendrá situación que comentaron antes, con respecto al conflicto por la propiedad de los derechos de autor del nombre “The Day Before”, que no le pertenece al estudio sino a una persona común y corriente, y que fue la excusa del estudio para el retraso de nueve meses que tendrá el estreno del juego, aunque posteriormente mencionaron que ya planeaban retrasar el juego desde antes de dar a conocer el problema antes mencionado. Sospechoso.

Ahora, hablando del tráiler gameplay en sí, se trató de un video de alrededor de 10 minutos, en el que pudimos ver al personaje del jugador caminando de un lugar a otro, sin nada necesariamente destacable, lo que, por supuesto, provocó burlas en la sección de comentarios, así como no logró acabar con las sospechas de que el juego se encuentra en fases muy tempranas de desarrollo y no es lo que se ha prometido.