The DioField Chronicle: ya lo probamos, el nuevo juego de combates tácticos de Square Enix está en punto medio

Si bien los enemigos no van llegando de forma orgánica, sino que simplemente hacen un spawn indiscreto antes de los combates, podremos incluso caminar frente a sus narices (siempre y cuando no nos metamos en el radio de su campo de visión), colocarnos detrás de ellos, y realizar una emboscada, que causará un daño adicional. También contaremos con una habilidad definitiva, que causa un daño en área masivo.

La historia, por otro lado, deja mucho, muchísimo que desear. El juego se define a sí mismo como “una historia con una crudeza fascinante”. Nada más alejado de la realidad. El contexto del mundo en el que vivimos se narra como contexto, con un narrador e imágenes que describen vagamente lo que está ocurriendo en el mundo, esto hace que el jugador pierda todo el interés, ya que resulta muy aburrido. Las pocas cinemáticas que la demo ha mostrado, duran un par de segundos y realmente no dicen mucho.

El juego se vale de saltos de tiempo para adelantar el progreso de su historia. La unidad protagonista es reclutada para formar parte del ejército mercenario de un duque, pero no vemos ningún desarrollo, porque aparece un texto que indica que han pasado varios meses, por lo que ahora solo debemos aceptar que estamos en un lugar del que no sabemos nada, y no es que al juego le interese realmente. Toda la historia de The DioField Chronicle es una excusa para que Square Enix pueda probar su sistema de combate, el cual no está mal, pero todavía.