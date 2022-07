Square Enix anuncia un nuevo RPG de estrategia en tiempo real “The DioField Chronicle”, que llega a PC y consolas en septiembre

Square Enix anunció hoy The DioField Chronicle, un nuevo RPG de estrategia que tendrá la intención de sumergir a los jugadores en una historia épica de guerra y honor con intensas batallas tácticas en tiempo real, llegará a las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 22 de septiembre. The DioField Chronicle ya está disponible en formato físico y digital para su reserva en las consolas PlayStation, Xbox y Steam. Los pedidos anticipados físicos para Nintendo Switch también están ya disponibles y los pedidos anticipados digitales llegarán más adelante.

Los jugadores que quieran probar The DioField Chronicle antes de su lanzamiento también pueden esperar una demo del juego, que se lanzará el 10 de agosto, en la que podrán experimentar las primeras partes del juego. Los datos de guardado de la demo también podrán transferirse al juego completo en el momento del lanzamiento.

