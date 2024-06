The First Descendant traerá una propuesta RPG multijugador gratuita a PC y consolas este 2 de julio

Desarrollado por la empresa coreana Nexon, The First Descendant se presenta como una e interesante propuesta RPG de shooter looter que será free to play y que además está a punto de estrenar, pues llega el 2 de julio. El título contará con crossplay y cross-progression, por lo que es bastante flexible para jugar donde, y con quien queramos.

Los tráileres de The First Descendant sorprenden por su calidad gráfica, utilizando el motor Unreal Engine 5. Este es un juego de disparos en tercera persona en el que cuatro jugadores colaborarán para realizar misiones, lootear, obtener equipamiento y combatir contra jefes. Resulta evidente que el juego toma mucho del concepto de Destiny o Warframe, con una variada lista de personajes jugables.

En este juego, los personajes protagonistas, conocidos como Descendientes, deben proteger a la Tierra de una peligrosa raza de alienígenas que, años atrás, se encargaron de extinguir a gran parte de la humanidad. El título cuenta con una campaña en la que se nos explicará esta historia, donde la fantasía y la ciencia ficción se mezclan para dar forma a la narrativa de The First Descendant.