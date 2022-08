¡The Game Awards confirma fecha, lugar y anuncia nueva categoría de premios!

Como es costumbre todos los años, a finales de este año se llevará a cabo la gala de The Game Awards, donde se premia la excelencia en el mundo de los videojuegos, así como también se realizan presentación de próximos estrenos y otros cientos de eventualidades y sorpresas que ocurren durante estas ceremonias. Las cuentas oficiales de The Game Awards han confirmado la fecha y el lugar donde se realizará este año.

Además de los premios y los respectivos anuncios de nuevos juegos o contenido para títulos ya en el mercado, también tendremos el regreso de la aclamada The Game Awards Orchestra. La orquesta es uno de los más grandes atractivos del evento, para aquellos más apasionados por esta industria; la misma será dirigida por el aclamado compositor escocés Lorne Balfe, que compuso bandas sonoras legendarias de juegos como Call of Duty: Modern Warfare 2, Assassin’s Creed III y Beyond: Two Souls, así también como películas de la talla de Mission: Impossible – Fallout, The Lego Batman Movie y Black Widow.

Una nueva categoría será añadida a partir de esta edición. Se trata de ‘Mejor adaptación’, que servirá para galardonar aquellas películas, libros o cómics que logren capturar la esencia del videojuego que se está adaptando.

“El premio a la mejor adaptación es una forma de que la industria de los videojuegos y sus fans se quiten el sombrero ante los trabajos creativos que adaptan con autenticidad y a menudo añaden historia y contexto a nuestras franquicias de juegos favoritas. Con tantos proyectos inspirados en los juegos en todo el mundo del entretenimiento, es el momento adecuado para honrar la excelencia en la adaptación de los mundos de los videojuegos a otros medios”, dijo Geoff Keighley, creador, productor y anfitrión de The Game Awards.