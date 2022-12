The Game Awards: ¿quiénes se llevarán los galardones más codiciados? Estas son nuestras predicciones

The Game Awards, los premios que celebran a lo mejor que tuvimos durante el año en la industria, premiando la excelencia en varias categorías. Este año, la ceremonia se realizará el 9 de diciembre, pero antes de llegar a esa fecha, dos profesionales de la comunicación y los videojuegos han brindado su punto de vista de quiénes podrían ser los próximos ganadores de algunas de las categorías más relevantes. Por un lado, contamos con la visión de Juan F. Sánchez, periodista de DIEZ especializado en videojuegos y diseño narrativo, autor del libro “La historia de los videojuegos, y su minúsculo impacto en Honduras”. Y por el otro lado, estará Kevin Carias, profesional de la comunicación y gran entusiasta de la industria de los videojuegos y todo lo que ahí se puede estudiar. Predicciones: Mejor Adaptación: Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, The Cuphead Show!, Sonic the Hedgehog 2, Uncharted: fuera del mapa. Kevin: pues en mi opinión, creo que se lo debería de llevar Arcane, tiene una muy buena historia, pero creo que en el aspecto que más destaca es su animación. Su animación en 2.5D usa de manera súper genial las imágenes generadas por computadora con animación tradicional a dibujo, pero no se ve fuera de lugar, se ve muy natural. Creo que su mayor competidor es Edgerunners, pero dejando tramas, porque te puede gustar más una que otra, yo siento que se lo debería llevar Arcane, por su innovación en la animación y su dirección artística. Juan F.: el claro vencedor es Arcane, a mi juicio, considerando que su competido más fuerte, Edgerunners, a pesar de haber sido ciertamente una sorpresa para todos, no solo para los fans de Cyberpunk 2077, es cierto que Arcane lo hizo primero, gustando incluso a aquellos que no juegan League of Legends. Arcane no solo tiene un estilo visual impresionante, sino que también cuenta con una narrativa que se encarga de desarrollar a todos sus personajes y mostrarnos su visión particular del mundo, que se encuentra dividido de manera clasista. Pocas series se atreven a contar historias como Arcane.

Mejor Multijugador: Call of Duty: Modern Warfare 2, MultiVersus, Overwatch 2, Splatoon 3, TMNT: Shredder’s Revenge. Kevin: para mí, esta es una de las categorías más peleadas, puesto que tenemos grandes propuestas como Splatoon 3 que es el único multijugador en su estilo, pero tenemos grandes juegos free to play como Overwatch 2 y veteranos en el multijugador como Modern Warfare 2, que sabemos que la saga COD en las ultimas entregas se han centrado bastante en el multijugador, pero siento que se lo debería llevar Splatoon 3, por su propuesta única que han venido mejorando desde el primer juego de la saga, a parte de ser el único en su tipo es un juego que mezcla muy bien la competitividad con la acción y que si no eres de esos hardcore obsesionados por la victoria, te acabarás divirtiendo hasta cuando pierdas, su multijugador es una de las cosas mas refinadas que se ha ido trabajando a lo largo de la saga y teniendo pequeños cambios que le dan una nueva cara a este “viejo conocido”. Juan F.: primero que nada, es sorprendente que Call of Duty: Modern Warfare 2 esté siquiera nominado, un juego de precio completo que estrena a medio cocer, con una cantidad infinita de errores que lo vuelven una experiencia horrible. Por otra parte, MultiVersus no ha sabido mantener el ritmo, y ya perdió a gran parte de los jugadores que se habían subido al tren del hype, pues no supieron mantenerse vigentes. Splatoon 3 y Overwatch 2 se presentan como los más fuertes en esta categoría, pero considerando la exclusividad de Splatoon 3 en Nintendo Switch, y que Overwatch 2 está disponible en todas las plataformas, me inclino a que sea el ganador, además de su historia de redención, tras los errores (horrores) del primer juego.

Mejor Juego de Deporte/Carreras: F1 22, FIFA 22, NBA 2K23, Gran Turismo 7, OlliOlli World. Kevin: bueno, para mí esta es una de las categorías mas claras, siento que el que se debería llevar el galardón es Gran Turismo 7, más allá de las polémicas por los micropagos, es un muy buen juego, siendo el mas completo de toda la saga, tuvo importantes mejoras en su aspecto y jugabilidad, y como agregado, sacó el mayor provecho de la nueva tecnología del DualSense, que hace que el juego se sienta más inmersivo, recordemos que GT 7 también está nominado a mejor diseño de sonido, entonces no solo se escucha real, sino que gracias al DualSense, también se siente real. Mención honorífica a OlliOlli World, meter este tipo de juegos que son mas arcade que deporte es importante porque en mi opinión un juego de deportes no solo se trata de parecer lo más real posible sino también de ser divertidos, y este juego, claramente es muy divertido. Juan F.: me encantaría que OlliOlli World, por sus muchos aspectos positivos (gráficos, sonoros, de jugabilidad) saliera vencedor en esta categoría. Pero hay dos competidores que parecen ser los más fuertes este año. Luego de su polémica por el excesivo precio de los vehículos (que se deben comprar con dinero real), Gran Turismo 7 realmente no destacó, pero considerando que se trata de un juego de PlayStation Studios, sus probabilidades de ganar son altas. Y por otro lado, tenemos FIFA 23, que aunque las mejoras que incluye con respecto a FIFA 22 son minúsculas, estamos en año mundialista, y eso puede hacer que el juego tome mayor relevancia, especialmente después de la actualización gratuita que añade al Mundial y a todos los equipos al juego.

Mejor Juego de Lucha: DNF Duel, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, King of Figthers XV, MultiVersus, Sifu. Kevin: aquí creo que tengo un dilema, pues creo que como juego de pelea tradicional con buenas mecánicas, que se presta para peleas de alto rendimiento y para el terreno competitivo son KOF XV y DNF Duel que son muy buenos juegos, pero si yo tuviera que escoger un juego sería Sifu, por su innovación en su estilo de juego, lo divertido que es y trae una perspectiva diferente a los juegos de pelea. Juan F.: no sé hasta que punto Sifu es considerado un juego de lucha en lugar de un beat ‘em up de acción-aventura, que sí, tiene combates cuerpo a cuerpo como la base de su jugabilidad, pero NO es un juego de lucha en sí mismo. La falta de juegos de este género durante todo el año hizo que Sifu fuera nominado en esta categoría, y aunque el juego realmente es bastante bueno, no califica como juego de lucha. Aún con todo lo dicho, creo que resultará ganador.

Mejor RPG: Elden Ring, Live a Live, Pokémon Leyendas: Arceus, Triangle Strategy, Xenoblades Chronicles 3. Kevin: esta es una muy buena disputa, Elden Ring tiene el hype del público, pero también tenemos que mencionar que Elden Ring es el mejor RPG de FromSoftware ya que todos sus juegos tienen un toque de RPG, pero un gran contendiente es Xenoblade Chronicles 3, que en lo personal, no soy mucho de los JRPG pero este fue un juego que también fue aclamado tanto por la crítica como por los fanáticos de la saga, y también es un juego que está nominado a juego del año, creo que la pelea está entre esos dos juegos, aunque creo que el galardón se lo llevará Elden Ring, por su extenso mapa, por sus posibilidad de recorrer el juego a tu manera, por esas áreas y calabozos épicos llenos de combate, para mi gusto es un buen juego de acción que cuenta con excelente sistema de RPG para subir puntos y habilidades. Juan F.: no veo como cualquiera de estos juegos pueda vencer a Elden Ring, sobre todo considerando que su componente RPG es más fuerte que en otros juegos de FromSoftware. A pesar del éxito de Xenoblades Chronicles 3, se enfrenta al gran obstáculo de ser exclusivo de Nintendo Swtich, en una categoría tan competitiva. Un juego exclusivo de determinada consola tiene más probabilidades de ganar en el premio a Juego del Año, pero no en estas categorías, que requieren cierta base de fanáticos y jugadores. Repito, Elden Ring se llevará el premio.

Mejor Juego de Acción-Aventura: A Plague Tale: Requiem, God of War: Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray, Tunic. Kevin: creo que en esta categoría hay muy buenos juegos, y cualquiera pudo haber ganado de no ser por God of War: Ragnarök, que es la consolidación de lo que viene haciendo Santa Monica con la saga, que no solo pule las mecánicas del anterior juego, que fue el ganador a Juego del Año en 2018, sino que las mejora y que van de manera armoniosa con una aventura épica y muy bien contada que tiene mucha personalidad, definitivamente este es el juego que considero que se llevara este premio. Juan F.: considerando la dura competencia que hay en esta categoría, podría anticipar que Horizon Forbidden West... No resultará ganador. Probablemente el premio sea para A Plague Tale: Requiem, que es la secuela del sorpresivo juego que Asobo Studio lanzó en 2019 y que perfeccionó para esta nueva entrega que ha encantado a propios y extraños. El juego está nominado a Juego del Año, entre otros premios, pero es en esta categoría donde realmente tiene probabilidades de ganar.

Mejor Juego de Acción: Bayonetta 3, Call of Duty: Modern Warfare 2, Neon White, Sifu, TMNT: Shredder’s Revenge. Kevin: para mí las batallas épicas de Bayonetta 3 deberian de ser la galardonada a mejor juego de acción ya que es un juego que es dedicado a la acción pura y dura, con buenos combates y jefes super épicos y alocados de la mano de una buena historia. Juan F.: de nuevo, Modern Warfare 2 no debería estar aquí. Si Sifu sale vencedor del premio a Mejor Juego de Lucha, sin duda el premio a Mejor Juego de Acción será para Bayonetta 3, más allá de toda la polémica que envolvió al juego días antes de su estreno con el boicot organizado por la exactriz de voz del personaje protagonista, lo cierto es, que el título realmente se presta para ofrecer grandes dosis de entretenimiento, y, en este caso, creo que será ganador, a pesar de ser exclusivo de Nintendo Switch.