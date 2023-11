The Last of Us Part II Remastered: esto es lo que incluirá esta nueva versión para PlayStation 5

Aunque comenzó como un rumor, fue tomando fuerza a medida que pasaba el tiempo, y considerando la cantidad anormal de veces que The Last of Us, el primero, fue estrenado y reestrenado, resultaba obvio que Naughty Dog volvería a lanzar varias veces también su secuela, y así fue anunciado de manera oficial.

Con tráiler, y fecha de lanzamiento para el 19 de enero de 2024, The Last of Us Part II Remastered, versión mejorada del ganador del GOTY de 2020, se presenta como eso, una remasterización diseñada para ofrecer un mejor rendimiento, digno de la PlayStation 5. Pero mejoras gráficas y técnicas no es todo lo que traerá.

Para empezar, la resolución nativa del modo calidad será de nada menos que 4K, o se podrá usar el modo rendimiento, con una resolución de 1440p y su tasa de frames desbloqueada, lo que da una mayor fluidez de imagen, mejores texturas y en general, una mejor calidad visual.