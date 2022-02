The Wolf Among Us 2: diez años después, Telltale Games al fin revivirá su saga fantástica de crimen y misterio

The Wolf Among Us, aquella aventura interactiva, desarrollada por Telltale Games, y estrenada en 2013, que nos presentaba versiones más oscuras de los personajes de los cuentos de hadas clásicos, viviendo en una sociedad moderna, donde el crimen estaba a la orden del día, por fin, tras nueve años desde su estreno inicial y un cierre y resurrección de su estudio desarrollador, tendrá una secuela. Cuando Telltale Games cerró sus puertas en 2018, los fans de The Wolf Among Us y de todos sus demás títulos, se entristecieron con la noticia. Pero el año pasado, durante la gala de The Game Awards, en diciembre, Telltale se mostraría nuevamente, anunciando el videojuego The Expanse: A Telltale Series, que sería el primero desde que el estudió revivió, gracias a que fue adquirido por la empresa LCG Entertainment.

The Wolf Among Us está basado en los cómics de Fable, que cuenta la historia de Bigby Wolf, el Lobo Feroz del cuento de Caperucita Roja, que aquí es un hombre lobo, comisario de la ciudad de Fabletown. El jugador juega como Wolf, y debe proteger a las demás criaturas de cuentos de hadas y fábulas, y mantener la ley en el sombrío poblado. El título fue bastante bien recibido por propios y extraños al género de aventura interactiva. Teltalle Games sigue trabajando duro para recuperar su antigua gloria, y hoy, ha presentado The Wolf Among Us, que continuará las aventuras de Wolf en esta nueva generación de consolas. El tráiler fue presentado con una cuenta regresiva, y fue anunciado por Geoff Keighley, creador y anfitrión de The Game Awards. Con las altas expectativas sobre este título, más detalles fueron ofrecidos.