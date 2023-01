Tom Clancy’s Rainbow Six tendrá una película, aunque estará inspirada en los libros, no en los juegos

Así fue el caso de Sin remordimientos , una película de2021, inspirada en una novela de Tom Clancy, que protagonizó Michale B. Jordan, en el papel de John Clark, un ex Navy Seal convertido en agente de la CIA, que investiga el asesinato de su mujer, pero en el camino, va deshilando una conspiración más grande de lo que se había imaginado en un principio.

Quien tenga una noción de videojuegos de disparos, seguramente conoce la franquicia Rainbow Six , o los distintos juegos basados en obras del escritor estadounidense Tom Clancy, desarrollados por Ubisoft . Pero mientras en materia de videojuegos, Rainbow Six y Ghost Recon han sido las obras de Clancy más adaptadas, en cine y televisión nos encontramos con que la más adaptada es Jack Ryan , y otras obras relativas.

La película pasó sin pena ni gloria, exclusivamente en Amazon Prime Video, pero al parecer, ha logrado convencer al estudio para la producción de otra película, Rainbow Six, cuya novela también es protagonizada por el personaje de Jordan, por lo que el actor regresará para esta nueva película. En el universo creado por Tom Clancy, Rainbow Six es un escuadrón de élite antiterrorismo, formado por soldados de distintas naciones.

Nada tienen que ver los juegos de Ubisoft con la película de Rainbow Six, pero para cualquiera que disfrute del cine militar, esta será una buena opción para un domingo perezoso. La cinta contará con la dirección de Chad Stahelski, quien ha dirigido las películas de la saga John Wick, y que pronto se encargará de la dirección de la película de Ghost of Tsushima, basada en el videojuego homónimo de PlayStation Studios.

No existe más información oficial sobre la película de Rainbow Six, y considerando la apretada agenda de su director, probablemente no veamos nada oficial durante los próximos meses.