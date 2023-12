Top 10 peor valorado en Steam: Overwatch 2 ya no es el primer lugar, y The Day Before se une a la lista

Diciembre ha sido un mes de movimientos, y el Top 10 de los juegos peor valorados en Steam ha visto un cambio de orden en sus tres primeros puestos. Hace tres meses, el primer lugar era para Overwatch 2, el segundo para NBA 2K23 y el tercero para War of the Three Kingdoms .

Las valoraciones de Steam sirven para que los jugadores puedan declarar públicamente su agrado o desagrado con respecto a un juego en particular. Esto es especialmente importante para hacer saber a los desarrolladores qué no gustó, y a potenciales compradores qué pueden esperar.

Ahora, War of the Three Kingdoms ostenta el primer lugar, mientras Overwatch 2 pasó a ser segundo y NBA 2K23 pasó a ser tercero. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) y FlatOut 3: Chaos & Destruction se mantienen en los puestos cuatro y cinco, respectivamente, por varios meses consecutivos.

En sexto lugar se encuentra Identity, en MMO RPG que se lanzó en 2018 como Early Access y sigue en ese estado porque sus desarrolladores lo abandonaron en pésimas condiciones. En séptimo lugar está Uriel’s Chasm, que siempre está en la lista, seguido de Spacebase DF-9 en octavo lugar.