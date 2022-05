Top 5 juegos para jugar con tu pareja, especialmente si a él o ella no le gustan los videojuegos

Sabemos que los videojuegos son un gusto que no muchas personas comparten, y es casi seguro decir que, en una relación de dos personas, a una de ellas los videojuegos le fascinan mientras que a la otra no. Es pura matemática. Si ese es tu caso, entonces te traemos una lista con cinco juegos que podrías convencer a tu pareja de jugar contigo, pues no son demasiado complicados, pero sí lo suficientemente entretenidos. Está de más decir que no encontrarás aquí juegos para dos jugadores como la saga Call of Duty, Mortal Kombat o FIFA, pues al existir un desbalance de habilidad entre los dos jugadores, el juego no es disfrutable para la persona que no suele jugar, y la gracia está en que pueda agarrarle cariño a este medio de entretenimiento. Obviamente League of Legends no forma parte de esta lista, ¿qué te pasa? 5. Super Smash Bros. Ultimate o juegos similares Este es uno de esos casos en los que un jugador puede resultar tener demasiada habilidad con respecto al otro. Pero no hay problema, porque estos juegos pueden jugarse de forma cooperativa con los dos jugadores contra dos enemigos controlados por la inteligencia artificial. Tanto Brawlhalla como Super Smash Bros. Ultimate tienen un sistema de jugabilidad que fue prácticamente inventado por este último juego. Una combinación de juegos de lucha con plataformas, en los que los personajes saltan y se golpean entre sí hasta causarse una cantidad considerable de daño, lo cual los hará salir volando fuera de la pantalla, perdiendo una vida. Todos conocemos estos juegos, por lo que no vale la pena seguir hablando sobre su gameplay.

Mientras que Super Smash Bros. Ultimate, o cualquiera de sus antecesores, proporcionan modos de juego de luchas 2 vs 2, Brawlhalla cuenta con otros modos cooperativos, como pelear contra oleadas de enemigos, guerras de bolas de nieve, fútbol de sala golpeando al balón, un modo colaborativo con The Walking Dead en el que peleamos contra zombis, y más.

En el caso de Nickelodeon All-Star Brawl es más de lo mismo, solo con que con personajes de las series de Nickelodeon, por lo que el factor nostalgia quizás ayuda a convencer a tu pareja para jugar contigo.

Puedes encontrar Super Smash Bros. Ultimate exclusivamente en Nintendo Switch. Mientras que Brawlhalla se encuentra en todas las plataformas (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC) y totalmente gratis. 4. Super Bomberman R No nos vamos a extender con este puesto tampoco. Se trata de el primer juego de Bomberman que se lanza en diez años, y todos conocemos o hemos jugado a uno de estos títulos al menos una vez. El objetivo es simple, recorre un pequeño mapita poniendo bombas y tomando potenciadores para destruir al otro jugador. Tan simple como entretenido.

Esta entrega incluso ofrece un modo historia que puede completarse en solitario o acompañados de otro jugador, por lo que no hay excusas para no jugar juntos. El juego está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. 3. Unravel Two A diferencia de la primera entrega, Unravel Two premia el juego cooperativo entre dos jugadores. En Unravel Two, jugaremos como dos muñequitos de lana en una aventura de scroll lateral, mientras sorteamos obstáculos saltando utilizando nuestro ingenio para resolver puzles utilizando parte de la lana de nuestros cuerpos. En los juegos de Unravel no tenemos diálogos, sino que la historia se va desenvolviendo poco a poco a medida que avanzamos en el juego, y les adelantamos que estén preparados si es que son de corazón sensible.

Es un juego entretenido, que pone a prueba nuestra mente para la resolución de los desafíos que nos encontramos, así como la coordinación que deberemos tener con el otro jugador, pues varias de las partes de la aventura se deben superar trabajando en equipo. Unravel Two está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. 2. Overcooked En esta saga de juegos de cocina cooperativo, desarrollado por Ghost Town Games, la coordinación y el trabajo en equipo son de suma importancia. Este juego puede jugarse entre dos y cuatro jugadores. En los juegos de Overcooked, los jugadores tomarán el papel de chefs, mientras trabajan duro para completar los platillos que los clientes van solicitando a lo largo de la partida. Aunque Overcooked requiere un grado ligeramente alto de habilidad y coordinación, se trata de un juego familiar muy disfrutable para cualquier tipo de jugador. Es un juego de cocina cooperativo, por lo que, con una estética tierna, los chefs deberán repartirse las labores en este caos que resulta ser la cocina. Mientras uno está friendo el pollo, otro debe cortar la lechuga, y así, se reparten las tareas hasta completar el platillo.

Los juegos de la saga Overcooked tienen niveles que resultan sumamente difíciles, ya que están hechos para jugadores más experimentados. Pero para quienes juegan por primera vez o simplemente buscan partidas casuales, hay varios niveles que permiten jugar con una dificultad baja para todo público, por lo que dos jugadores pueden divertirse en la cocina con cualquiera de estos juegos. Overcooked!, el primero de la saga, y su secuela, Overcooked 2 se encuentran disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. También hay un juego que recopila ambos títulos remasterizados con una mejora gráfica asombrosa, Overcooked: All You Can Eat, que está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. 1. It Takes Two Como no podía estar aquí. Una de las aventuras cooperativas más entrañables de los últimos años, salida de la mente de Josef Fares, del estudio sueco Hazelight Studios. Este título multijugador ganó el premio a Juego del año en la ceremonia de The Game Awards de 2021. En It Takes Two, los jugadores tomarán los roles de Cody y May, una pareja en proceso de divorcio, pues su relación no ha hecho nada más que volverse conflictiva, con peleas constantes y fuertes discusiones. Al comunicarle la noticia a su hija, Rose, ella corre al cobertizo con dos muñecos hechos a mano, los cuales ella fabricó a imagen de sus padres para jugar con ellos siendo uno amable con el otro. Las lágrimas de la pequeña hacen que los padres se conviertan en estos muñecos, que deberán atravesar una gran aventura, llena de pruebas y peligros de todo tipo, mientras reparan su relación en el proceso, si quieren regresar a la normalidad.