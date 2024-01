Ubisoft retoma el buen camino con Prince of Persia: The Lost Crown, ya disponible y bien puntuado por la crítica

Cuando Ubisoft anunció que Prince of Persia tendría un nuevo videojuego, y que no sería el anticipado remake de Prince of Persia: The Sands of Time (anunciado hace mucho y del que no se sabe mucho todavía), los jugadores sacaron los trinchos y las antorchas, y más con la estética tan diferente a lo anteriormente visto.

Pero a medida que pasaba el tiempo y mostraban más videos de Prince of Persia: The Lost Crown, más aceptación recibía el juego. Se trata de un plataformero en desplazamiento lateral que toma muchos elementos de los juegos metroidvania sin terminar convirtiéndose en uno.

Aquí, el jugador toma el control de Sargón, un valiente guerrero encomendado con la misión de nada más y nada menos que rescatar al Príncipe Ghassan, que se encuentra cautivo en la ciudad maldita del Monte Qaf. Este spin-off no tiene relación con la historia central de la franquicia, y es disfrutable completamente por separado.