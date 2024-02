Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sigue vivo y se deja ver en un nuevo tráiler de gameplay

Desarrollado por The Chinese Room y distribuido por Paradox Interactive, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 es la secuela del clásico de culto de 2004, Vampire: The Masquerade – Bloodlines, que nos introducía al intrigante mundo de World of Drakness, de los juegos de mesa de rol con altas sociedad de vampiros.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 es un juego de acción y misterio en primera persona, los jugadores tomarán el rol de la vampira Phyre, en su búsqueda por la verdad tras un misterio personal, que eventualmente la conducirá a una conspiración entre los clanes más grandes de vampiros en Seattle.

El jugador podrá elegir entre cuatro clanes disponibles para Phyre, cada uno con sus fortalezas y sus propias habilidades. En el gameplay compartido por el estudio, podemos ver más sobre el clan de Brujah, que provee a Phyre de habilidades como telequinesis y sentidos aumentados.