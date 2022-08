Where Winds Meet: otro RPG chino que presume tráiler con gráficas increíbles, ¿este si se estrenará?

Una de las situaciones más curiosas en el mundo del gaming, y de la que nadie habla, e incluso parecen no notar, es el patrón que suelen seguir los juegos desarrollados en China. Primero lanzan un tráiler que se ve espectacular, unos meses o un año después, lanzan un video de gameplay, prometen mil cosas y luego no se vuelve a saber de ellos jamás. ¿Qué ocurre con estos videojuegos chinos?

Pasó con Faith of Danschant: Hereafter y con Black Myth: Wukong, anunciados hace dos años y de los que no tenemos ninguna nueva noticia. Sea cual sea el caso, durante la Gamescom de este año, hemos tenido un tráiler de anuncio de un nuevo RPG chino que luce unas gráficas increíbles, su nombre es Where Winds Meet, y desde ya pinta para ser uno de esos casos de desaparición.