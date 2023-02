Wild Hearts, el juego de caza de monstruos de Electronic Arts, estrena con la balanza de críticas a su favor

La web Digital Chumps le brindó una nota de 9/10, indicando: “Wild Hearts es un juego de caza masivo para un jugador y cooperativo con una base de RPG. La mezcla de historia, mecánicas creativas, estrategia y bellos efectos visuales lo convierten en una experiencia de caza de primer nivel. Si se pudieran mejorar un poco los controles y romper con las tradicionales secuencias de acción atascada, sería casi perfecto. En general, es un gran primer intento en un género que carece de competencia”.

Por otro lado, el diario The Guardian le otorgó tres de cinco estrellas, y en su crítica escribieron: “La improbable aventura de EA y Omega Force triunfa al ser el punto de entrada perfecto al género de los cazadores. Es el sencillo radiofónico accesible de la odisea del álbum de Monster Hunter: es tonto, defectuoso y probablemente no esté destinado a ser un juego de toda la vida, pero si estás de humor, Dios mío, es divertido. Queda por ver si seguirá clavando sus garras en mí, pero tras años de frustración, por fin me siento preparado para sumergirme más en este género antaño impenetrable”.