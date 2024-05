Xbox confirma: Call of Duty Black Ops 6 estará desde el día uno en Game Pass

Los fanáticos de Xbox y PC tienen motivos para celebrar, ya que Microsoft ha confirmado que Call of Duty Black Ops 6 estará disponible en Game Pass desde el primer día. Esto significa que los suscriptores del servicio podrán disfrutar de esta nueva entrega sin costo adicional desde su lanzamiento. Este movimiento refuerza la estrategia de Microsoft de potenciar su ecosistema de juegos mediante la inclusión de títulos de gran calibre en su popular servicio de suscripción.

Call of Duty Black Ops 6 promete sumergir a los jugadores en un intrincado thriller que involucra al gobierno de los Estados Unidos. Aunque los detalles sobre la trama y otros aspectos del juego se mantienen en secreto por ahora, se espera que se revelen más en el esperado Xbox Games Showcase del próximo 9 de junio. Este evento será crucial para desvelar la jugabilidad, los modos de juego y las plataformas en las que estará disponible el título.

El mundo de los videojuegos está en vilo tras el reciente anuncio de Call of Duty Black Ops 6 , una de las franquicias más icónicas del género de disparos en primera persona. Esta sexta entrega de la popular saga Black Ops fue revelada hace apenas unos días , marcando un hito importante como el primer juego de la serie anunciado desde que Microsoft adquirió Activision-Blizzard .

El anuncio de Call of Duty Black Ops 6 no solo es significativo por ser una nueva entrega de una serie amada, sino también por ser el primer título de Call of Duty anunciado desde la compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft. Esta adquisición, una de las más grandes en la industria de los videojuegos, ha generado expectativas sobre cómo influirá en el futuro de ambas compañías y en el desarrollo de nuevos juegos.

El Xbox Games Showcase del 9 de junio es uno de los eventos más esperados del año para la comunidad de jugadores. En este evento, se espera que se revelen más detalles sobre Call of Duty Black Ops 6, incluyendo avances en la jugabilidad, nuevos modos de juego y las plataformas donde estará disponible. Los seguidores de la saga y los suscriptores de Game Pass estarán atentos a las novedades que promete este showcase, que podría marcar el inicio de una nueva era para la franquicia bajo el ala de Microsoft.

Con el anuncio de Call of Duty Black Ops 6 y su inclusión en Game Pass el día uno, Microsoft reafirma su compromiso de ofrecer experiencias de juego excepcionales y accesibles para su comunidad. Los jugadores alrededor del mundo esperan con ansias más detalles y, por supuesto, el lanzamiento de esta emocionante nueva entrega.