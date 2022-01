Y el juego más vendido de diciembre en PlayStation fue... ¡Among Us! El título sigue más vivo que nunca

Pese a que muchos lo consideran pasado de moda, lo cierto es que la popularidad de Among Us ha logrado mantenerse gracias a una activa comunidad de jugadores que sigue manteniendo llenos sus servidores. A diferencia de Fall Guys, la popularidad de Among Us no parece decaer tras varios meses desde que inició la pandemia, que fue el punto de despegue para el título, aunque su fecha original de estreno fue en 2018.

Ahora que Among Us se ha lanzado para consolas de sobremesa como PlayStation y Xbox, las ventas del juego no han hecho más que aumentar, pues el estudio encargado del juego, InnerSloth, sigue nutriéndolo con contenido adicional y actualizaciones constantes, así como crossovers inesperados, siendo el último con la serie Arcane, de League of Legends.