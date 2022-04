Ya están disponibles las skins de NieR Automata en PUBG, como parte de una colaboración especial

Desde que PUBG: Battlegrounds se pasó al lado free to play el pasado mes de enero, su número de jugadores activos ha ido en ascenso, pues representa una buena apuesta de battle royale para quienes no gustan de Fortnite y no tengan el suficiente almacenamiento para descargar Call of Duty: Warzone, dos juegos del mismo género y que también son gratuitos.

Pero la desarrolladora, Krafton, no se dormirá en los laureles con su base de jugadores en aumento, ya que el hecho de que descarguen el juego es solo la mitad del trabajo, mientras que la otra mitad es mantenerlos jugando, y qué mejor forma de lograr este objetivo que con actualizaciones constantes. Quizás no al nivel abusivo de Fortnite, pero PUBG también cuenta con algunas colaboraciones con otras marcas.