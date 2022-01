$!¿Ya estás de nuevo en clases? Te presentamos cinco juegos casuales que no te quitan mucho tiempo

Sabemos bien que el colegio, o peor, la universidad, necesitan de mucha de tu atención y tiempo. Pero, a pesar de que esa debe ser tu prioridad, también es justo que tras un duro día de estudio, podás desestresarte jugando videojuegos, y que mejor que un juego casual que no requiere de mucho tiempo, y por lo tanto, no te absorbe más de lo necesario, porque la idea tampoco es quedarte jugando el resto del día.

Un clásico de clásicos, disponible en todas las consolas. Este juego rejuvenecedor nos lleva de regreso a las partidas de arcada de Pac-Man , con visuales mejorados y espectaculares, así como nuevos mapas en los que deberemos, como siempre, comer todos los puntos y huir de los fantasmas. Claro, no es un videojuego gratuito, pero sus versiones para PS4 , Xbox One y Switch no superan los $15.

Antes de la saga Garden Warfare , o antes de que Electronic Arts convirtiera esta franquicia en —por alguna razón— un juego de disparos en tercera persona, teníamos Plants vs. Zombies 2: It’s About Time , un juego para celulares que se encuentra gratis en la tienda y que nos demuestra lo que la saga siempre debió ser. Es divertido, cómico, y podés jugar una partida en menos de cinco minutos.

Plants vs. Zombies 2: It’s About Time

Para los jugadores de Nintendo Switch , Mario Maker 2 se convierte en una gran opción si disponemos de poco tiempo para jugar. Claro, no nos podemos poner a crear nuestros propios niveles, pero podemos jugar los niveles publicados por la comunidad, que no deberían tomarnos mucho tiempo para ser completados. Eso sí, corremos el riesgo de que nos gane el ‘rigio’ y nos quedemos más tiempo de lo planeado.

Un poco de trampa, sí. Pues este no se trata de un juego casual, sino de un shooter bidimensional en toda regla. Pero seamos honestos, la campaña principal del juego dura como una hora y media, por lo que jugar un nivel mientras descansamos 20 minutos no sería ningún pecado. Eso sí, solo un nivel y ya, porque al igual que el juego anterior, ¡corremos el riesgo de quedarnos jugando!

¿Por qué no están aquí?

Seguro pensaste en algunos juegos que estarían aquí y al final no los encontraste. Te explico. Minecraft no está aquí porque, a pesar de ser un juego casual, es el responsable de muchas pérdidas de tiempo, pues no dan ganas de dejar de jugar. Los Sims 4, otro grande de los juegos de simulación de vida, no está aquí porque tarda tanto en cargar, que ya habrás perdido tu tiempo de descanso.

Among Us y Fall Guys no están aquí por el hecho de que no podés jugarlos solo, y necesariamente debe haber más personas. No es la ideal. Y los demás títulos como Candy Crush y compañía, no está aquí puramente porque sería demasiado cliché, ¿no te parece?