Ya se puede jugar Resident Evil 5 en español latino gracias al mod de IG Studios; su descarga es gratis

Como ya lo hicieron con Resident Evil 4 en el pasado, el estudio de grabación IG Studios ha lanzado finalmente un mod no oficial para Resident Evil 5, que incorpora un doblaje al español latino profesional, con voces del calibre de Adrián Wowczuk (Joel en The Last of Us), Javier Gómez (Luther en The Umbrella Academy) y Cecilia Valenzuela (Claire Temple en Daredevil y las series relacionadas), solo por mencionar algunas.

Si tienes Resident Evil 5 en tu PC, esta es la excusa perfecta para volver a jugarlo, esta vez, disfrutando de un pulido doblaje profesional a nuestra lengua, de manera que se sienta como una experiencia completamente renovada. Y ya que estás instalando mods, descarga alguno que elimine el terrible filtro verde que el juego tiene por defecto, con eso y el doblaje latino, estarás jugando a la versión definitiva de Resident Evil 5.