Youtuber gastó alrededor de $100,000 en Diablo Immortal, volviéndose tan fuerte que no encuentra partidas

Los videojuegos pay to win son un problema muy grande en la actualidad. Las empresas se llenan sus bolsillos obligando a los jugadores a invertir grandes sumas de dinero si es que quieren ser más fuertes en sus juegos. Por supuesto que no para todos esto representa un problema, pues hay jugadores cuya economía les permite gastar indiscriminadamente.

Diablo Immortal es un juego gratuito, pero subir de nivel tu personaje y volverte más fuerte es casi imposible si no inviertes dinero en microtransacciones, de ahí que sea tan criticado por sus predatorias prácticas, que ya a nadie extrañan viniendo de una compañía como Blizzard, que prácticamente popularizó el uso de las microtransacciones abusivas con su multijugador Overwatch.

El principal problema para el youtuber jtisallbusiness no es la cantidad absurda de dinero que gastó en el juego, sino que su personaje ahora es tan poderoso que no tiene rival, literalmente, su personaje ahora es indestructible, y el juego es incapaz de emparejarlo con alguien que si quiera le haga sombra, por lo que no encuentra partidas, impidiéndole jugar.