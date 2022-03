¡Bryan Ruiz le agradece al técnico Luis Fernando Suárez y habla de su cercano retiro del fútbol!

‘’Ruiz y Celso anotan, Navas nos salva, son jugadores muy importantes’’, expresó el estratega colombiano que dirigió a Ecuador y Honduras en Mundiales.

Ante la consulta sobre dichas declaraciones Bryan Ruiz comentó: ‘’Es bonito escuchar los comentarios de él, le agradezco, no es algo que está obligado a hacerlo, es algo que le nace porque así lo ve él, creo que también es algo que uno se gana con sus acciones’’.

SU RETIRO, UNA DECISIÓN TOMADA

El mediocampista dejó claro que su retiro de las canchas es una decisión tomada, y no por el empuje que un sector de la afición pide. Lo tiene decidido hace mucho.

‘’Sé que hay personas que hace rato quieren que salga, pero mi retiro no es por ellos es porque así lo decidí, yo analizo cómo me siento, creo que ya es el momento, así que los que quieren que me retire me tienen que aguantar unos meses más. Estoy viviendo estos momentos como si fueran mis primeras convocatorias, disfrutando con mis compañeros’’, manifestó.

‘’A los que me han apoyado siempre agradecerles, voy a dar mi mejor esfuerzo en la Selección y en La Liga’’, concluyó.

Bryan Ruiz cumplirá el próximo mes de agosto 37 años de edad y busca llegar con Costa Rica a su tercera Copa del Mundo para ponerle broche de oro a su dilatada carrera.