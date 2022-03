Luis Fernando Suárez después de vencer a Canadá: “No sé cómo diablos hablan tan mal de Celso, Bryan o Navas”

¿Qué le pareció el nivel de Anthony Contreras? “Enamoran, recuerdo una jugada en liga, estaba defendiendo, salió con ella, corriendo, estaba tan cansado perdió a la pelota, cuando la bola salió lo di todo, esa clase de personas es lo que necesita el país, eso es lo que hace Anthony, no quisiera tener un delantero como él como rival, siempre atosiga, es un jugador que tiene muchas condiciones, tiene que creérsela, ellos tienen una oportunidad, responden si o no”

Este triunfo contra Canadá “demuestra el carácter que tienen los jugadores de Costa Rica, las ganas, el deseo que tienen de representar, para mí es la mejor selección de Concacaf, pusimos todo, tuvimos dos o tres jugadores que lo dieron tanto que no podían, para mi representan el mejor equipo de Concacaf”.

Además elogió el apoyo que recibió la Sele en el estadio Nacional, “fue muy bonito todo, le agradezco a la Fedefútbol por la idea, se generaron cosas que impactaron, el recibimiento fue muy bonito, a mi no me había tocado algo así, quizá con Ecuador en la Copa del Mundo, pero ya habíamos ganado algo, aquí no, no había un resultado aún positivo”.

Celso Borges venía de una lesión y terminó brillando, ¿Qué le pareció su nivel? “No sé cómo diablos hablan tan mal de ellos, queriendo que los saquen, Bryan Ruiz hace goles, Celso Borges también, y Keylor nos salva, y todo mundo dice sáquenlos, ¡por Dios!”

¿Cómo jugar frente a El Salvador y no caer en conformismo? “Yo creo que lo más importante, o el mensaje que se da es que vamos a enfrentar al mejor El Salvador, tenemos que dar un mensaje importante, los mensajes distractores pueden ser muchos, si uno inicia con eso pensando que va a hacer más fácil, vamos a entrar perdiendo”