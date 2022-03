Luis Fernando Suárez lanza flores antes de ir al Cuscatlán: “Hay selecciones que han merecido otra suerte y una de ellas es El Salvador”

“El Salvador es un gran equipo. Hay selecciones que han merecido otra suerte y una de ellas es El Salvador. Busco la manera de no pensar en que están eliminados. Me gusta la manera en que juega El Salvador, me gusta su técnico, la propuesta de querer jugar y tener la pelota bien y eso habrá que resolverlo con mucha atención, con una exigencia en la parte mental y física”, expresó en su conferencia de prensa.

Además puntualizó que “el fútbol no se juega solo con los pies, se juega mucho más con la cabeza”, por lo que considera importante que sus jugadores “sigan teniendo la fortaleza emocional y el coraje que han mostrado durante todo el torneo”.

Los ticos llegan a este partido en el cuarto lugar con 19 puntos, pero con un repunte importante ganando 13 de los últimos 15 que han estado en disputa después que Suárez haya tomado el cargo.