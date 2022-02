$!OFICIAL: Concacaf y FIFA confirman día, hora y fecha para el cierre de la Octagonal

Así quedó el calendario para marzo:

*El país local aparece primero y en hora del este (hora local*

Jueves, 24 de marzo de 2022

8:00 (7:00 P.M) Jamaica vs El Salvador – National Stadium, Kingston, Jamaica

9:05 (8:05 P.M) Panamá vs Honduras – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

10:00 (8:00 P.M) México vs Estados Unidos – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

10:05 (8:05 P.M) Costa Rica vs Canadá – Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Domingo, 27 de marzo de 2022

4:05 (4:05 P.M) Canadá vs Jamaica – BMO Field, Toronto, ON, Canadá

5:05 (3:05 P.M) El Salvador vs Costa Rica – Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

7:00 (7:00 P.M) Estados Unidos vs Panamá – Exploria Stadium, Orlando, FL, USA

7:05 (5:05) Honduras vs México – Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras

Miércoles, 30 de marzo de 2022

9:05 (7:05 P.M) México vs El Salvador – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

9:05 (7:05 P.M) Costa Rica vs Estados Unidos – Estadio Nacional, San José, Costa Rica

9:05 (8:05 P.M) Panamá vs Canadá – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

9:05 (8:05 P.M) Jamaica vs Honduras – National Stadium, Kingston, Jamaica

Al final de la Clasificatoria, los tres primeros equipos garantizarán su participación en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y el cuarto lugar avanzará a un repechaje intercontinental de la FIFA donde se enfrentará al ganador de la Clasificatoria de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

El sorteo de los repechajes se llevó a cabo el 26 de noviembre. Los emparejamientos son los siguientes: AFC vs Conmebol y Concacaf vs OFC.

Los repechajes intercontinentales de la FIFA, a un solo partido, se llevarán a cabo el 13 y 14 de junio en Doha, Qatar.