Román Torres ironiza con eliminación de Panamá de Qatar 2022: “No nos eliminamos ayer, nos eliminamos hace mucho tiempo”

Torres no le gustó la idea de no haber sido tomado encuentra en la Eliminatoria por el entrenador Thomas Christiansen , según él, porque no rendiría al máximo nivel con su estilo de juego a sus 36 años.

Panamá quedó fuera del Mundial al perder (5-0) ante Estados Unidos en la jornada 13, un partido donde necesitaba ganar para seguir con vida optando por el repechaje después de quedarse relegado con 18 unidades.

“Lo digo alto y claro, no nos eliminamos ayer, nos eliminamos hace mucho tiempo mi gente. No soy de estar hablando tanto en redes sociales, pero dejen de estar creando chismes que no tienen que ser, ustedes entendieron el mensaje a su conveniencia. Ese es su propio problema”, cerró.

En tierras canaleras se ha generado mucho morbo con las declaraciones de Román Torres, de quien incluso obtuvo respuesta de la esposa de Jaime Penedo, asesor del Departamento de Desarrollo Técnico de la Federación Panameña.

“¿Cuál es la incomodidad con Jaime?, él no convoca a los jugadores, y no es el técnico. Jaime tiene criterio, personalidad y en mi casa no hablamos de ti y de ningún otro. Jaime es estratégico, íntegro inteligente y no es compinchoso, en mis palabras diría HONORABLE”, le respondió Angie Penedo, esposa del exguardameta.