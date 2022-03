Amado Guevara alza su voz: “Seis derrotas y un empate jugando de local es lamentable; es uno de los ciclos más tristes en una eliminatoria”

🚨El entrenador de Honduras, Hernán "Bolillo" Gómez, se sincera tras una nueva derrota en las eliminatorias: “Me siento pésimo; no ganar en casa es un récord y me preocupa, emberraca y entristece”.

El juego de Honduras: “El cuerpo técnico repitió el sistema, se hizo dos variantes, el caso de Romell Quioto por emergencia y el de Alfredo Mejía que entró por Delgado, pero hoy a diferencia de lo que pasó contra Panamá, miré a una Honduras muy timorata, no la miré con el deseo de salir a buscar el triunfo. No entendí cuál era la idea, si era buscar que México no nos goleara o definitivamente qué es lo que se quería. Pensé que esta Honduras podía ser otra, con más orgullo y cerrar la eliminatoria con dignidad. Los miré dudando y pensando que no podíamos ganar cuando sí se le podía ganar a esta México que genera muchas dudas, pero creo que no era la consigna ni la mentalidad del equipo hoy”.

Más del juego contra México: “Honduras repitió con tres mixtos en el mediocampo, Alfredo es el más defensivo de los tres, de ahí Arriaga y Acosta que son más mixtos y tienen facilidades para llegar al ataque pero esa es mi pregunta ¿por qué no existía ese ataque?. Si ven los 90 minutos, hay dos remates a marco, poco ataque. No existían esas sociedades, Decas y Santos son más defensivos pero había que soltar a los demás. No hubo volumen de ataque, quiero saber cuál era la indicación para este partido. Me genera dudas y malestar porque Honduras tiene jugadores para dar más”.

Menciona futbolistas para el futuro: “Honduras tiene material para enfrentar bien a cualquier selección y sobre todo jugando de local pero eso pasa por saber qué es lo que quiere el profe. Hay jugadores de mucha calidad como Edwin Rodríguez, que para mí en un futuro tiene que ser el encargado de manejar esta selección, el mismo Kervin Arriaga y Bryan Acosta que todavía puede jugar la otra eliminatoria, lo de Sacaza hoy ante un rival como México mostró cosas interesantes y también Kevin López. Hay que proponer y generar ideas y tener variantes.”

Honduras tiene futuro: “En el marco creo que estamos bien, los centrales son jóvenes y se pueden incorporar otros, en el medio Kervin Arriaga y Edwin Rodríguez es una realidad, lo de Sacaza también puede ser una realidad. Honduras no deja de producir buenos jugadores. La colectividad no sale. Cerramos un ciclo como últimos. No hay posiciones que escalar y es una lástima que Honduras cierre así”.