Psicólogo de la selección de Costa Rica revela lo que nadie ve de Keylor Navas en el camerino

“El aporte de él es muchísimo, y me siento afortunado, si hay alguien que en mi trabajo se sienta de primero es Keylor, si hay alguien que me busca es Keylor. Cuando estamos fuera de la Selección él me escribe y me pide trabajos extra y demás’’, asegura el especialista.

Giro inesperado: Keylor Navas intersa al Benfica de Portugal

‘‘Keylor cumple perfectamente con la función que le dan de ser modelo. Ahora, no es solamente Keylor, puedo probar que los grandes y los pequeños están muy metidos en este tema”, añadió.