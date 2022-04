¡Definidos! Así quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022 ¿Cuál es el de la muerte?

11:13 AM: Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

10:38 AM: Comienzan a salir uno a uno los encargados de sacar las bolitas de los bombos. Entre ellos están presentes dos reconocidos ex campeones del mundo como el brasileño Cafú y el alemán Lothar Matthaus.

9:11 AM: DATO CLAVE: Un factor a tener muy en cuenta en el sorteo es que no pueden coincidir dos selecciones de la misma Federación en el grupo. Por ejemplo, Brasil (bombo 1) no se puede cruzar con Uruguay (bombo 2). No es así en el caso de los europeos, que pueden coincidir dos selecciones en el mismo grupo

9:10 AM: Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, llegando a la ceremonia en Qatar.