Griezmann se suma a la fiebre por League of Legends

Los deportistas han mostrado durante estos días su afición por los deportes electrónicos y esto mediante a toda clase de retransmisiones en directo y otro tipo de iniciativas para tratar de hacer más amenas la cuarentena de sus seguidores.



No obstante, como millones de jóvenes de todo el mundo, las estrellas del deporte no viven solo de los deportes tradicionales y en muchos casos no han dudado en mostrarse disfrutando de otros títulos como Fortnite o, en menor medida, League of Legends.

Algunos ya estaban en el mundo de los eSports antes de todo esto, como Rubén García del Osasuna, mientras que otros se han aventurado por Ibai Llanos y las ligas que este ha creado en los deportes electrónicos, como es el caso de Borja Iglesias, quien fue el ganador de LaLiga Santander Challenge, realizada por el mismo Ibai.



El jugador del FC Barcelona, Griezmann no se ha quedado atrás y es un reconocido aficionado de los videojuegos, y no ha dudado en trasladar sus bailes a sus celebraciones.



Recientemente el jugador anunció la creación de su propio equipo de deportes electrónicos, llamado Grizi Esport, esto junto a su hermano. Al delantero francés se le ha podido ver jugar en directo desde el canal del club en Twitch, League of Legends en distintas ocasiones.



El lanzamiento del equipo lo hizo el jugador a inicios de enero.

El anuncio de su equipo fue a través de su cuenta oficial de Twitter con un video donde anuncia algunos de sus juegos favoritos como, League if Legends, Fornite, Rainbow Six, FIFA y Counter-Strike: Global Offensive.