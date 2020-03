League of Legends el juego estrella de los eSports

League of Legends es un juego de estrategia y del género MOBA que se juega por equipos, usualmente de cinco jugadores que escogen a sus campeones (personajes).

“LoL” como es abreviado League of Legends, está inspirado en el popular mapa de Warcraft III y DOTA, fue diseñado por Steven Guinsoo Feak y Steve Pendragon Mescon. El juego es de acceso gratuito, el único requisito es registrarse en la página.

¿Cómo jugar League of legends?

Para empezar a jugar LoL hay que saber que existen varios modos de juego, pero el más popular es "La Grieta del Invocador", donde en una batalla se enfrentan dos equipos de cinco jugadores.



Este es el mapa más frecuentado debido a su nivel competitivo y a que es el único donde se puede jugar partidas clasificatorias.



Antes de empezar cualquier partida el jugador debe elegir su personaje en este caso "campeón" el juego cuenta con más 140 campeones para escoger, donde cada uno tiene habilidades únicas y un rol diferente dentro de la partida.

Roles de los personajes en LoL

Toplander

Sus personajes suelen ser tanques, con gran capacidad de daño y resistencia. Se ubica en la línea superior del mapa.

Jungle

Este tiene que ubicarse en la jungla del mapa y ayudar a sus compañeros para otorgarles beneficios. Su objetivo principal es el ayudar al equipo a conseguir la mayor suma de asesinatos.

Midlaner

Su posición es en la calle central, la misión principal es derrotar al otro midlaner sin llegar a perder farmeo.

ADc

Al igual que el mid este debe tener buena habilidad mecánica.Estos pueden atacar a sus enemigos a gran distancia.

Support

Se ubica en la línea inferior junto con el ADc, siendo su labor principal la de molestar al rival, colocar guardianes de visión y tratar que sus aliados no mueran.



LoL es el videojuego con más visualizaciones en Twich.

Al iniciar la partida cada equipo está en su respectiva área del mapa, dentro de su base situada ambas en posiciones opuestas. Dentro de cada base se encuentra el nexo, el nexo es el corazón de las bases de los equipos, para ganar la partida, hay que destruir el nexo enemigo.

El objetivo principal de Lol es, siempre el destruir el nexo del rival, para lograrlo hay que avanzar por líneas, destruyendo todas las torres del enemigo. Una vez que se llega a la base del enemigo se debe destruir también los inhibidores.

Campeones para jugar Lol

Cada uno de los campeones disponibles en League of Legends, cuentan con cuatro habilidades y una pasiva, ninguna es igual a la otra, es decir que existen más de 520 habilidades únicas. Cada habilidad se identifica con una tecla en especifico (Q,W,E o R). La última habilidad, la R es conocida como "ultimate", siendo la más importante y requiere bastante tiempo para volver a poder ser utilizada a esto se le llama enfriamiento de habilidad.

Los campeones pueden subir de nivel y recolectar oro, la experiencia se obtiene al matar esbirros enemigos, criaturas de la jungla o campeones enemigos. Esta experiencia sirve para desbloquear habilidades, que son las que hacen al campeón único y especial.

Campos de justicia de League of Legends

Grieta del Invocador: Es el campo más conocido y el que se juega en competitivo, donde dos equipos de cinco jugadores pelean en un mapa de tres líneas dividido por un río y con una jungla neutral.



Este es el campo en el que los jugadores prefieren iniciar una partida.

Bosque Retorcido: este es un campo de mapa reducido solo con dos calles y con dos equipos de tres jugadores cada uno, las partidas son más rapidas y freneticas.

El abismo de los lamentos: es un mapa agresivo que está hecho para luchar, pues solo hay una calle y no existe la opción de volver a la base a curarse, los equipos son de cinco jugadores.

Los campos de batalla son divididos en dos modos de juego principales, Clásico y Dominion. En el modo clásico, el objetivo es destruir la base del enemigo mientras se defiende la propia. Y en una partida Dominion, se debe conseguir la mayoría de los puntos de captura del mapa para infligir daño a la base enemiga.

Lol dentro de los eSports

El género MOBA es uno de los estandartes de los eSports, esto con League of Legends y DOTA2 de referencia. El juego lanzado por Riot, cuenta con competiciones a nivel nacional como internacional.



La liga de Riot es la que se juega en todo el mundo, está bajo el nombre de League Championship Series LCS, donde el torneo más importante a nivel internacional es el Campeonato del Mundo.



En el torneo se disputa 1 millón de dólares para el campeón, pero para ser un jugador profesional de League of Legends no es algo fácil, se necesita, dedicación compromiso y sobretodo talento, ya que no es simplemente un videojuego, sino ya se considera como un deporte donde los jugadores y espectadores cuentan con estadios propios para las competencias.