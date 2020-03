League of Legends toma medidas ante el coronavirus

League of Legends el videojuego más popular de los eSports también ha tomado medidas de precaución ante la crisis del coronavirus, este ha tomado la decisión hace unas semanas de cerrar las puertas de su estadio LoL Park.



LoL Park es el estadio de Riot Games que se se encuentra en Jongno-gu, Seúl con la capacidad de albergar 500 espectadores durante los torneos de LoL principalmente la LCK, League of Legends Champions Korea, siendo una de las ligas más relevante a nivel mundial de los eSports.



LEA: League of Legends el juego estrella de los eSports



Es inusual ver al LoL Park vacío, pues este siempre esta lleno durante los torneos.







Este estadio tiene una gran magnitud ya que proporciona una zona específica para prensa y fanmeeting, una planta de cibercafé, una Riot Store así como también un museo donde se encuentran figuras 3D, estatuas y hasta los uniformes de los equipos de la LCK.

Medidas tomadas por LoL ante coronavirus

Fue la LCK la que se llevó a cabo sin espectadores ni siquiera con presencia mediática, únicamente estuvieron adentro los jugadores del torneo, escuchando nada más la voz de estos hablando entre ellos, la voz de los coaches y el sonido de los ventiladores. Algo inusual porque el estadio suele estar repleto en cada competición.



Sin embargo, y pese a estas medidas que se tomaron para la prevención del coronavirus Riot Games ha tomado la decisión de posponer la liga coreana hasta que la situación regrese a la normalidad.



Además: Todo lo que debes saber de los eSports



Esta medida fue adoptada debido al crecimiento mundial que ha tomado este COVID-19 y enfocándose en el bienestar de los miembros de la liga, así mismo se canceló la Challengers Korea, que es la competencia de primavera de Corea, donde compiten ocho equipos por debajo del nivel de LCK.



La cancelación de los torneos es de forma indefinida, no hay una fecha establecida para regresar a los eventos con normalidad.