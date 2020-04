Riot Game está trabajando para disminuir el ping de los jugadores

El no poder crear una partida o crear una y devolverte a la pantalla de inicio, contándolo como derrota son unos de los problemas que Riot Games está teniendo con League of Legends.



Esto les ha ocurrido a miles de usuarios los cuales han expresado sus quejas a Riot Games a través de su cuenta de soporte en Twitter, este está intentando solucionar los problemas que están pasando con sus servidores.



Además de los problemas mencionados, se suma el hecho de que, con la crisis del Covid-19, la mayoría de los países europeos donde se están presentando con mayor frecuencia los inconvenientes del juego, están en confinamiento, estos hechos también podrían ocurrir en América Latina, por la cantidad de usuarios en los servidores.



Estos servidores se encuentran al límite de su capacidad por lo cual está afectando al ping y la latencia de los jugadores originando más problemas como los anteriores.



Por ping en los videojuegos se conoce, al retardo de conexión entre dos puntos y latencia o lag, es cuando se está percibiendo un problema entre la comunicación entre el servidor con los jugadores.

Cómo se esta solucionando el problema del ping

Se sabe que Riot Games está trabajando en ello para solucionar y disminuir el ping de los jugadores y que ninguno de estos les afecten en las partidas.

Por medio de un tweet Riot Games Support, anuncio que realizaron un cambio de configuración que debería de corregir un aumento importante en el ping en las horas picos para los jugadores.