Magic: The Gathering lanza iniciativa para jugar desde casa

Tras el confinamiento que está presente en la mayoría de los países de todo el mundo diversos videojuegos están tomando la iniciativa de ofrecer a sus jugadores torneos o eventos que logren distraerlos y mantenerse desde casa jugando.



Así que Magic se sumó a las campañas que ofrecen opciones para la distracción en esta cuarentena mundial por el coronavirus, el juego ofrece cartas coleccionables.



Se tratan de dos eventos que se podrán jugar en linea: Friday Night Magic en "Magic: The Gathering" y los Magic Online Super Qualifiers. Además, cada uno de estos eventos darán recompensas "in game" a los jugadores.



Cabe destacar que estos eventos son diferentes a los que ya tiene el juego como ser Hasbro y Wizards of the Coast planearon estos modos de manera online específicamente para afrontar el aislamiento por la pandemia.

¿En qué consisten los eventos de Magic: The Gathering Arena?

Ambos eventos están disponibles de manera gratuita, así como el videojuego general. En Friday Night Magic el 10 de abril el Brawl Histórico mostrará quién es el campeón con mazos de 60 cartas de estándar o histórico.