Rainbow Six Siege supera a Fortnite en lista de eSports más populares

Tras el exitoso lanzamiento de Valorant y el increíble récords de jugadores en Counter-Strike: Global Offensive, ahora se suma los grandes datos que ha tenido Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Este videojuego perteneciente a Ubisoft que ha escalado posiciones en el arranque de 2020 y ahora se coloca como el cuarto videojuego de PC con más impacto, quitándole la posición a uno de los videojuegos de disparos más importantes: Fortnite.



Esto según el índice de The Esports Observer, ahora Rainbow Six Siege se acerca a los tres grandes juegos del mercado de ordenadores, siendo el primero de la lista el inalcanzable League of Legends, seguido de CS:GO, y el tercer lugar para Dota 2, título al que Rainbow Six Siege le está amenazando a quitarle el bronce en esta línea.



Este videojuego táctico multijugador de 5vs5 incluye tres modos de juego, Desactivar la bomba, Capturar el objetivo y Protección del rehén. Desde su lanzamiento ha presentado comentarios positivos de los usuarios, de tal manera que hoy se demuestra en este ranking.

Un ascenso inesperado

Esta gran noticia de un ascenso que nadie esperaba sorprendió debido a que el juego de Ubisoft entró con fuerza escalando desde la octava posición, este ranking mide diferentes indicaciones para poder lograr otorgar una puntuación a cada juego, desde el número de jugadores activos mensualmente, así mismo sus horas vistas y si escena de competitividad.



Por debajo de Rainbow Six Siege y Fortnite se encuentran otros videojuegos del género, PlayerUnknown's Battlegrounds y la irrupción de Call of Duty: Modern Warfare. Seguidamente de otros aspirantes como Rocket League y juegos más veteranos como, FIFA20 y Overwatch.