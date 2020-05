La beta de Valorant llega a Latinoamérica

El juego que buscar destronar a Fortnite y a Counter Strike ya está disponible para los gamer de Latinoamérica quienes ya pueden disfrutar de su versión de prueba para que puedan conocer más sobre Valorant.



El estreno definitivo aún es un misterio, pero la gran compañía Riot Games ha lanzado una versión beta del Valorant para que puedan experimentar con este shooter táctico por equipos de cinco jugadores.



Riot Game presento a Valorant en octubre de 2019 en los diez años de League of Legends, esta compañía estadounidense lo anunció como Proyecto A junto al juego de cartas League of Runeterra, pero seguidamente fue rebautizado como Valorant.

Conoce más sobre Valorant

El juego combina características de Counter Strike y Overwatch, teniendo acción y disparos tácticos con personajes y habilidades sobrenaturales. Referente a la estructura también es similar: dos equipos un atacante y un defensor luchando en diferentes rondas para detonar o desactivar las bombas.



Al morir el jugador tiene que esperar a la siguiente ronda para reaparecer. El Valorant se publicara de manera simultanea en la mayoria de paises del mundo, mientras se espera la versión definitiva, se puede disfrutar la beta, así como se puede visualizar en el trailer oficial.





Así fue el anunció de la beta cerrada de Valorant.

El modelo de financiación del juego será similar al de otros juegos de la compañía, como League of Legends y Legends of Runeterra. Será un título gratuito (free to play) con micropagos. Como estos dos juegos, Valorant podrá funcionar en una amplia variedad de hardware de PC y se publicará simultáneamente en la mayoría de países del mundo.



El sistema de seguridad que traerá este juego hará un freno a los tramposos, este sistema de seguridad que Riot Games incluirá lo llamarán Vanguard y se activará con el arranque de la PC y así evitar que los jugadores no saquen ventaja.



Valorant contiene un componente de controlador llamado vgk.sys que muy similar a los otros sistemas antitrampas de videojuegos. Este requiere el reinicio del sistema cuando se instala el juego debido a que la compañía considera que el equipo es de fiar hasta que el controlador no esté instalado en el sistema.