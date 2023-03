Gerard Piqué rompe su silencio sobre la ‘Session 53’ de Shakira y Bizarrap: “No voy a gastar dinero en limpiar mi imagen”

“Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, expresó Gerard Piqué para El País.

También habló acerca de la imagen que tiene con sus seguidores.

“Han habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”, concluyó el exfutbolista, actual pareja de Clara Chía.

Por último, recalcó que “no me apetece” a hablar de su divorcio, pero si enumeró temas como su empresa Kosmos, su deseo de volver a las canchas y los negocios en los que ahora incursiona, como la Kings League.