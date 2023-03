Piqué lanza dardo a Shakira tras la ruptura, Barcelona y el Caso Negreira; las sorprendentes palabras sobre Dani Alves

De su salida del equipo ha comentado que todo ocurrió en uno de sus momentos más duros, pues coincidió con su ruptura con Shakira . “Me fui porque no me sentía lo importante que me había sentido durante mi carrera. Fueron unos meses complicados”, ha asegurado sin nombrar causas más allá de las profesionales.

Preguntando por si extrañaba jugar al fútbol fue claro: “No lo echo de menos. Estoy muy bien. Supongo que es porque estuve muchos años y cuando lo dejas te das cuenta de la vida que te has perdido. Los fines de semana, por ejemplo”. “Veo el Barça, cuando puedo, pero no lo echo de menos”.

Y añadió: “Lo fácil es decir que es culpable, quiero esperar a lo que diga el juez, y lo que diga hay que acatarlo. Y ayudar a la víctima en el proceso. Es muy complicado. Cuando sale la noticia... Yo como excompañero, la sensación de que no le conoces... te quedas en estado de shock porque dices ‘si lo hemos compartido todo’. Lo ves y no lo pensarías nunca”.

“Es un caso complicado, lo conozco y lo aprecio. Todo el caso, para sus compañeros, es muy jodido. Quiero que la justicia haga su trabajo. Hasta que no me digan que lo ha hecho, hay que esperar”, indicó.

BARCELONA Y EL CASO NEGREIRA

Gerard Piqué salió en defensa del Barcelona en el Caso Negreira: “Pondría la mano en el fuego por el Barça. No se han comprado árbitros. Si quieres comprar a un árbitro es tan fácil como ir y pagarle directamente a él con dinero negro. No pagando a un vicepresidente del Comité con factura”.

“Obviamente no me consta que se pagara a Enríquez Negreira y si hubieron informes arbitrales debieron llegar para los entrenadores, especialmente a los de fuera, pero los de aquí nos conocemos todos. No he conocido a este señor ni a su hijo”.

“Por mucho que quieran ensuciar esa época no podrán, se pueden revisar los partidos y las copas, fuimos muy superiores, no dependimos de los árbitros. Pasaría olímpicamente de esto, pero entiendo que el club debe defenderse. Entiendo que el Madrid se sume a la causa por cuestiones de presión, pero creo que es más ruido que otra cosa, pero confío en los que dirigen el club”, cerró sobre el tema.