Sale a la luz la condición de Messi para dar el “sí” y jugar en la Liga de Arabia Saudita: pone a temblar a Cristiano Ronaldo

“Hablamos en enero que Messi tenía una oferta del Al-Hilal , equipo rival de Cristiano Ronaldo, y quieren potenciar la Liga Saudí, dar imagen y el día de mañana poder hacer un Mundial en Arabia Saudita. Le ofrecieron en enero 300 millones (de euros) a Leo Messi por temporada para jugar en el Al-Hilal, lo ha estado pensando, ganó el Mundial, el The Best y ha decidido que sí jugaría en Arabia Saudita, pero con una condición, la cual es muy sencilla y es: tiene que ganar más que Cristiano Ronaldo ”, comenzó contando Astraid.

“Él considera junto con su familia y su padre que después de ganar la Copa del Mundo con dos años menos, si Cristiano cobra 200 él tendría que cobrar bastante más, no cincuenta ni cien, bastante y la contraoferta que le ha pasado el padre de Messi es desorbitada, es de: 600 millones de euros. Los saudíes tienen dinero, no son tontos; el padre de Messi sabe que no aceptarán esos 600 millones, pero lo que ha ganado son 50 millones más, han subido la oferta y ahora mismo ofrecen 350 millones de euros por temporada. En estos días, el padre viajará a Riad para seguir negociando”, añadió.