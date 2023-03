Ancelotti responde a Hazard, partido trampa contra el Liverpool y su jocosa reacción del caso Deschamps-Benzema

“No pido jugar los 90 minutos, solo sentirme útil”, insistió un Hazard que, no obstante, reconoció cierta dejadez: “La temporada pasada me afectaba más esta situación. Ahora menos”.

Esto dijo Hazard “Con el entrenador, no hablamos, pero nos respetamos. Veo en los entrenamientos que puedo aportar cosas. Me siento bien físicamente. Pero hay otros jugadores que juegan habitualmente”.

Caso Hazard ”La relación no es fría. Hay que valorar las dos cosas... Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho porque puede ser por cuestión de carácter. Lo más importante para mí, que si no hablamos mucho, me sigue respetando. Es lo más importante... al igual que yo le respeto a él. No juega porque tiene mucha competencia y un jugador en su puesto que está jugando muy bien, que es Vinicius”.

Planteamiento del partido

”Creo que nosotros no hemos hablado mucho de eso, de lo bueno de la ida. Hicimos muchas cosas bien. No vamos a hacer cálculos. No vamos a plantear un partido cerrado sino abierto, jugar nuestro mejor fútbol ofensivo. Y eso lo entienden los jugadores. Por eso creo que va a ser un partido abierto. Tenemos que hacer bien las dos cosas: defender y atacar, pero pensamos más en atacar”.

Caso Deschamps-Benzema

”Esto es más un tema personal. Me hablas dos jugadores a los que respeto mucho... en Italia se dice ‘en una pareja no se mete el dedo’. Es un tema del que Karim no habla y no creo que le preocupe”.

Camavinga

”Es muy importante, lo está haciendo muy bien. En el último hace errores evidentes, pero al jugar tan bien... hace olvidar todo lo malo. Contra el Espanyol comete un error muy grande, pero luego hace un partido muy bueno. Es un intocable hoy y lo va a ser también en el futuro”.