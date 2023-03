Mediocampista estrella del Real Madrid pone en duda su futuro con los blancos: “No quiero una renovación...”

Así como es el caso del mediocampista del Real Madrid, Dani Ceballos, quien no sabe nada con respecto a su futuro luego de que se le finalice el contrato con la entidad blanca en junio de 2023.

El actual campeón de Europa, Real Madrid, no ha renovado los servicios de grandes jugadores como Luka Modric, Toni Kross, Asensio, Ceballos, Nacho y hasta el mismo Karim Benzema, el actual Balón de Oro.

En una entrevista con Jorge Valdano, el centrocampista sevillano confesó que no sabe nada con respecto a su futuro con el Real Madrid: “No quiero una renovación si no me la merezco”, afirmó.“¿Me quedan tres meses? Cuando termine la temporada valoraré lo mejor para mi futuro”, añadió.

Hace unas tres semanas, mientras se disputaba el Real Madrid-Valencia, el Santiago Bernabéu se puso a los pies de Dani Ceballos, cuando el público madridista coreo y cantó el famoso “Ceballos quédate, Ceballos quédate” por el gran jugador que es.

Desde esos días, se han generado muchos rumores por su renovación, pero la directiva merengue no se ha pronunciado con respecto a eso..