No quiere ir a la Premier League: le ruega a Hansi Flick para quedarse en el Barcelona

El Barcelona ha colocado un jugador de manera insistente fuera del club a partir del mes de enero. No ha tenido la participación que esperaba, y a pesar de que ha dejado muestras de talento y potencial, su rol es claramente secundario. Esto se debe a la increíble competencia que existe en la parcela ofensiva, con estrellas como Lamine Yamal, Marcus Rashford, Raphinha o Ferran Torres, que provoca que tenga imposible ser titular.

Como mucha gente podía sospechar, el protagonista de esta historia es Roony Bardghji. Fue un refuerzo totalmente inesperado, que llegó como apuesta de futuro por parte de Joan Laporta y Deco este verano. Prácticamente nadie lo conocía, pero los informes que elaboraron los ojeadores de la entidad eran muy positivos, y recomendaban al 100% su incorporación, aprovechando que podía aterrizar por una cantidad irrisoria, de tan solo un par de millones de euros. Sin embargo, el atacante sueco necesita jugar cada fin de semana para no poner en peligro su progresión, y en el Camp Nou no le pueden garantizar esto. Así que varios equipo ya se habían interesado en su cesión, e incluso en su fichaje, pagando una cifra más elevada de la que invirtió el Barcelona. Y sus principales admiradores se encuetran en la Premier League.

Clubes como el Crystal Palace, Everton, Sunderland, Brighton o Nottingham Forest ya se habían atrevido a iniciar los contactos con el agente del jugador. Desde el Barça no le cierran las puertas, y parecía esta dispuestos a estudiar con calma todas las propuestas que llegaron. Pero ha sido el propio futbolista quien se ha encargado de acabar con los rumores, dejando muy claras sus intenciones. Bardghji está cumpliendo con el sueño de su infancia, y no desea rendirse tan rápido. Así que quiere quedarse, como mínimo, hasta final de curso, y está convencido de que acabará siendo importante en las rotaciones de Flick.

QUIERE PELEAR POR UN PUESTO