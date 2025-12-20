No quiere ir a la Premier League: le ruega a Hansi Flick para quedarse en el Barcelona

Clubes como el<b> Crystal Palace</b>, <b>Everton</b>, <b>Sunderland</b>, <b>Brighton </b>o <b>Nottingham Forest </b>ya se habían atrevido a iniciar los contactos con el agente del jugador. Desde el Barça no le cierran las puertas, y parecía esta dispuestos a estudiar con calma todas las propuestas que llegaron. Pero ha sido el propio futbolista quien se ha encargado de acabar con los rumores, dejando muy claras sus intenciones.<b>Bardghji </b>está cumpliendo con el sueño de su infancia, y no desea rendirse tan rápido. Así que quiere quedarse, como mínimo, hasta final de curso, y está convencido de que acabará siendo importante en las rotaciones de <b>Flick</b>.