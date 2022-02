$!James Rodríguez rompe el silencio y aclara toda la verdad sobre la supuesta relación con Karol G

“Estoy soltero ahora, muchachos. Ya les dije, no crean en todo lo que dicen. Estoy soltero, no estoy saliendo con nadie. Estoy solito”, aseguró James en una transmisión de Twitch.

El futbolista manifestó que “no hay que creer en todo lo que dicen”, y en medio de risas confesó que está “solito”. Dejando así de claro que no tiene vínculo con la “Bichota”.

¡Karol G sí se casaría con James!

A Karol G le encantaría casarse con James Rodríguez, ella misma lo admitió en una entrevista en 2014.

“Yo me casaría con James Rodríguez, yo super fan de él, desde siempre, no porque es moda, tiene cara de niño, pero es super lindo. Yo me casaría contigo James Rodríguez”, indicó.