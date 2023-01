Destapan desde el entorno de Piqué sus otras infidelidades: ‘‘Shakira lo quería y lo perdonó varias veces, antes de Clara hubo muchas otras’’

Según parece, Piqué cometió varias infidelidades: ‘‘Él me dice que la cantante ha aguantado mucho, que Shakira lo quería y de forma voluntaria ha perdonado varios deslices que ha tenido Piqué a lo largo de estos años”.

“También me dice que ellos tenían un grupo de amigos. Él recurría mucho a ese chat para que de alguna manera, le cubriesen cuando había alguna escapada no justificada frente a Shakira. También dice que el matrimonio ha sido feliz, ha habido muchos años de felicidad cuando nacieron sus hijos, pero me habla de una modelo muy conocida. Me da lugares, hoteles y fechas en los que pudo haber encuentros con esta modelo internacional muy conocida”, relata.

Por último, Pepe del Real dice que este amigo de Piqué “me habla de esos primeros años de relación muy buenos y también de los de ahora, en los que apareció Clara, pero antes de ella hubo muchas otras. Los amigos de la expareja están divididos. Por eso, a pesar de ser cercanos a Piqué entienden el cabreo y la letra que para muchos es ofensiva, pero justifica a la cantante”.