Habló la suegra: madre de Shakira se pronuncia por la ruptura de su hija con Piqué y revela cómo es su relación con el jugador

Nidia Ripoll, madre de la cantante colombiana Shakira, expresó el deseo de ver a su hija reconciliarse con Gerard Piqué tras que la pareja confirmara hace más de un mes la separación, pero sin explicar los motivos.

Ripoll brindó declaraciones a Eupora Press y dejó entrever que le encantaría ver a la barranquillera nuevamente al lado del futbolista del Barcelona, ya que tiene una gran historia e hijos en común.

“Por supuesto que me gustaría que volvieran a estar juntos”, dijo la madre de la cantante.

Luego le preguntaron sobre la decisión de Shakira de mudarse a Miami con sus hijos, Sasha y Milan. “No tengo ni idea, no he hablado de eso”, respondió Ripoll.

‘‘Tampoco lo sé, ni me lo ha dicho, ni lo he preguntado y ni se me ha ocurrido. Le preguntaré’’, añadió la madre de la cafetera.