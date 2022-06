Video: la furiosa reacción de Piqué contra un paparazzi que lo siguió en todo el camino; le quiebra el celular y lo insulta

No han sido las mejores semanas para Shakira y Gerard Piqué . Desde que la pareja confirmó su separación a principios de junio, están siendo acorralados por los paparazzis que buscan conocer más detalladamente la supuesta infidelidad del jugador.

Jordi Martín cuenta que el central salió de la casa de sus padres ‘‘a toda velocidad’’ hasta el aeropuerto de Barcelona acompañado de sus dos hijos, Sasha y Milan y ‘‘saltándose los semáforos en rojo’’.

Las estrictas condiciones que Shakira le puso a Piqué tras separarse

Tras llegar al destino, el reportero acosó a Piqué por todo el camino mientras los pequeños seguían a su padre. Luego, se ve al futbolista entrar por un pasillo y le obstruye el paso al comunicador.

‘‘Les cuento que Gerard Piqué me lanzó el teléfono al suelo y me dijo varios insultos que fueron bastantes desagradables. No los pudimos reproducir porque el teléfono al caer al suelo se hizo daño’’, asegura Martín.

Cabe mencionar que Piqué viajaba a Londres con sus hijos y allá se encontró con el tenista española Rafael Nadal y no se perdió el campeonato de Wimbledon.