Supremo no se queda callado y se pronuncia tras la polémica: "Tampoco quiero que por política, me arrebaten la vida"

La <b>Selección de Tiktokers de Honduras </b>se alista para su esperada revancha contra los creadores de contenido <b>Brasil</b>, pero en las últimas horas el partido ha cambiado de sede, ya que originalmente se iba a disputar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.La noticia del movimiento de estadio fue confirmada por <b>Supremo</b>, el creador de contenido y uno de los organizadores del evento. En su cuenta de Instagram, <b>Lester Cardona </b>publicó: “Probablemente el partido contra Brasil se juegue en el Estadio Olímpico [de San Pedro Sula], ya que un tal Mario Moncada nos está poniendo muchas trabas y se quieren lucrar de un evento privado”.