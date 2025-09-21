Supremo no se queda callado y se pronuncia tras la polémica: "Tampoco quiero que por política, me arrebaten la vida"

La Selección de Tiktokers de Honduras se alista para su esperada revancha contra los creadores de contenido Brasil, pero en las últimas horas el partido ha cambiado de sede, ya que originalmente se iba a disputar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La noticia del movimiento de estadio fue confirmada por Supremo, el creador de contenido y uno de los organizadores del evento. En su cuenta de Instagram, Lester Cardona publicó: “Probablemente el partido contra Brasil se juegue en el Estadio Olímpico [de San Pedro Sula], ya que un tal Mario Moncada nos está poniendo muchas trabas y se quieren lucrar de un evento privado”.

Este mensaje no pasó desapercibido, y rápidamente provocó una respuesta por parte de Mario Moncada. En sus redes sociales, el comisionado de CONDEPOR aclaró la situación y desmintió que hubiera impedido el uso del estadio: “Desde el primer día delegué a un representante de CONDEPOR, Rudy Urbina, para darle seguimiento al evento, y todo lo que solicitaron se les autorizó”. Sin embargo, Moncada dejó claro que su desacuerdo surgió en torno a un detalle específico: “Lo único en lo que no estuve de acuerdo fue en quitarles la oportunidad de venta a las familias humildes que, por años, han vivido de las ganancias que generan las tajaditas, carne asada, chuletas, refrescos, cervezas y demás productos en el estadio”.

RESPUESTA DE SUPREMO A MARIO MONCADA

Supremo no tardó en responder a las declaraciones de Moncada, dejando claro su respeto por el trabajo del administrador pero defendiendo su postura. “Señor Mario Moncada, respeto mucho el trabajo de ustedes y no sé si haber mencionado su nombre directo pone mi vida en peligro, pero usted realmente cree que yo quiero vender tajaditas en el Estadio”, escribió en un nuevo mensaje en sus redes sociales. El creador de contenido continuó explicando que no dependía de las ventas de comida para generar ingresos. “Mis ganancias vienen de ‘El Stream del partido’, ‘Los Super Chat del Stream’ y mis publicaciones en Facebook e Historias”, aseguró Supremo. "No voy a tocar el tema real del porqué se cambió de sede porque tampoco quiero que por política me arrebaten la vida. Dios me lo bendiga señor Moncada", fue el contundente mensaje de Supremo en sus redes sociales, dando por cerrado el tema, pero agradeciendo públicamente a las autoridades locales que han apoyado la iniciativa: “Gracias a la Presidenta que nos apoyó desde el primer partido, gracias al Alcalde, el Gordito Aldana que también nos apoya”.