Wanda Nara habla por primera vez de las infidelidades de Maxi López y Mauro Icardi: “Admiro a la gente que sí, pero yo no puedo”

“Nunca pude perdonar. Admiro a la gente que sí. Puedo tener una excelente relación como me sucede con mis ex”, escribió Nara quien también recordó que Maxi López le pagó mal.

Jürgen Klopp sorprendido con la remontada del Real Madrid ante el City

Sin embargo, ha dejado entrever que esto no ha ocurrido con su actual pareja: “Doy tanto en mis relaciones que no perdono. Qué mal yo”, ha escrito, como queriendo decir que si el jugador del París Saint-Germain le hubiera sido desleal no le habría perdonado.