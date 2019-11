Romell Quioto pide disculpas públicas y aclara supuesta agresión a un actor  

Mediante un comunicado utilizando sus redes sociales, el futbolista hondureño Romell Quioto aclaró una supuesta agresión al político y actor Óscar Herrera después que circulara una imagen donde se le realizaban varios puntos de sutura a Herrera en su ceja derecha, pero el delantero ha negado que él haya realizado tal acto.



Y es que las últimas semanas han sido difíciles para el "romántico" al estar en el ojo del huracán tras la ruptura con la modelo Malubi Paz luego que la joven haya sido vista en una discoteca con Herrera tras finalizar su relación con el futbolista.

Quioto ha decidido salir al paso y aclaró esta situación que se le acusa mediante un comunicado donde también ha pedido disculpas por estos actos fuera de la vida deportiva.



"Aclaración Pública. A la comunidad deportiva, al público en general y en particular a todos mis fans les comunico que, después de algunos acontecimientos que han pasado en mi vida privada me he tomado el suficiente tiempo para reflexionar y producto de esta comunión conmigo mismo pido disculpas públicamente por mis errores pasados", expresó Quioto en sus redes.



"Un grupo de fans me envió un video que con asombro leo en la etiqueta 'acusan a Romel Quioto de agredir a pareja de su ex novia', esto es totalmente falso. Dicho video está siendo investigado por mis apoderados legales para descubrir el origen y proceder legalmente contra los culpables", anunció el jugador.



Esta fue la aclación pública que hizo Romell Quioto desde su cuenta de Instagram.

Romell Quioto el domingo decidió suspender sus cuentas en redes sociales, pero el martes reapareció y ha tenido algunas confrontaciones con sus seguidoires que le escriben en privado y han hecho público el cruce.

SITUACIÓN EN EL HOUSTON

Quioto ha tenido un final de año para el olvido ya que en el mes de agosto fue apartado totalmente de su equipo el Houston Dynamo tras darle un puñetazo al costarricense Ronald Matarrita en un juego oficial por la MLS disputado en Nueva York.



Desde inicios de agosto el club texano lo marginó del plantel y de los partidos, entonces Romell ha tenido que entrenar por aparte y pese a estos incidentes, el club está negociando su renovación ofreciéndole un año más de contrato.

El nuevo DT, Tab Ramos, públicamente en su presentación afirmó que le gustaría contar con Quioto al igual que Boniek García, Alberth Elis y Maynor Figueroa.



Cabe destacar que este no ha sido el único incidente de Romell en este 2019, en enero el ex jugador del Vida y Olimpia, anunció su divorcio con la joven Kathleen Almendarez después de un escándalo amoroso con la periodista Elsa Oseguera en octubre de 2018 quien lo terminó demandando por haber filtrado videos íntimos sin su autorización.

